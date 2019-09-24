أسوان يطير إلى القاهرة استعدادا لثاني جولات الممتاز أمام اف سي مصر غدا

قرر الجهاز الفني لنادي أسوان بقيادة مجدى عبدالعاطي ، السفر إلي القاهرة غدا الأربعاء ، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء اف سي مصر ، في ثاني جولات الدوري الممتاز، والتي ستلعب علي ملعب الكلية الحربية.



ورفض الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة مجدى عبد العاطي، منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الخسارة من فريق مصر للمقاصة بثلاثية مقابل هدفين، في أول لقاءات الدورى الممتاز لموسم 2019 /2020.



وصرح مصطفي أمين عضو مجلس الادارة والمشرف علي الفريق "لصدى البلد" بأن الفريق سيغادر أسوان غدا الأربعاء متوجها إلي القاهرة للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء إف سي مصر ، في ثاني جولات الدوري الممتاز .



يذكر أن الفريق الأول بنادي أسوان خسر أولي مبارياته في الدوري الممتاز بنتيجة 3/2 لصالح فريق مصر للمقاصة، على ملعب استاد أسوان الرياضي لموسم 2019 /2020.