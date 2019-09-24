اخبار نادى الزمالك اليوم 24 - 9 - 2019.. رحيل خالد بوطيب.. وصفقة جديدة بـ فرمان ميتشو

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:
قرارمن ميتشو.. خالد بوطيب يرحل عن نادي الزمالك لهذا السبب
قالت الإعلامية شيما صابر، إن مسئولي نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور يرغبون في ضم مانى لمونى السنغالي لاعب فريق جينيراسيون فوت السنغالي.
صفقة جديدة فى الزمالك بفرمان صربي .. تعرف عليها
قالت الإعلامية شيما صابر، إن مسئولي نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور يرغبون في ضم مانى لمونى السنغالى لاعب فريق جينيراسيون فوت السنغالي.
الزمالك يطلب نقل مباراة جينيراسيون لـ برج العرب بدلا من بتروسبورت لهذا السبب
طلب مسئولو نادى الزمالك رسميًا نقل مباراة الفريق أمام جينيراسيون فون السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلًا من ملعب بتروسبورت.
ميتشو يتراجع عن قراره تجاه لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة بطل السنغال
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على التراجع عن استئناف التدريبات اليوم الثلاثاء ، عقب خوض مباراة الاتحاد السكندري أمس الاثنين فى إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز .
بحضور جماهيري.. الزمالك يواجه بطل السنغال ببرج العرب
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن قرار الجهات الأمنية، بإقامة مباراة الفريق الأبيض أمام جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب، بدلا من بتروسبورت.
قرارمن ميتشو.. خالد بوطيب يرحل عن نادي الزمالك لهذا السبب
قالت الإعلامية شيما صابر، إن مسئولي نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور يرغبون في ضم مانى لمونى السنغالي لاعب فريق جينيراسيون فوت السنغالي.
صفقة جديدة فى الزمالك بفرمان صربي .. تعرف عليها
قالت الإعلامية شيما صابر، إن مسئولي نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور يرغبون في ضم مانى لمونى السنغالى لاعب فريق جينيراسيون فوت السنغالي.
الزمالك يطلب نقل مباراة جينيراسيون لـ برج العرب بدلا من بتروسبورت لهذا السبب
طلب مسئولو نادى الزمالك رسميًا نقل مباراة الفريق أمام جينيراسيون فون السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلًا من ملعب بتروسبورت.
ميتشو يتراجع عن قراره تجاه لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة بطل السنغال
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على التراجع عن استئناف التدريبات اليوم الثلاثاء ، عقب خوض مباراة الاتحاد السكندري أمس الاثنين فى إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز .
بحضور جماهيري.. الزمالك يواجه بطل السنغال ببرج العرب
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن قرار الجهات الأمنية، بإقامة مباراة الفريق الأبيض أمام جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب، بدلا من بتروسبورت.