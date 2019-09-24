اخبار نادى الزمالك اليوم 24 - 9 - 2019.. رحيل خالد بوطيب.. وصفقة جديدة بـ فرمان ميتشو

قالت الإعلامية شيما صابر، إن مسئولي نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور يرغبون في ضم مانى لمونى السنغالي لاعب فريق جينيراسيون فوت السنغالي.قالت الإعلامية شيما صابر، إن مسئولي نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور يرغبون في ضم مانى لمونى السنغالى لاعب فريق جينيراسيون فوت السنغالي.طلب مسئولو نادى الزمالك رسميًا نقل مباراة الفريق أمام جينيراسيون فون السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلًا من ملعب بتروسبورت.حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على التراجع عن استئناف التدريبات اليوم الثلاثاء ، عقب خوض مباراة الاتحاد السكندري أمس الاثنين فى إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز .أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن قرار الجهات الأمنية، بإقامة مباراة الفريق الأبيض أمام جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب، بدلا من بتروسبورت.