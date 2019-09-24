مانشستر سيتي يتغلب على بريستون نورث ايند بسهولة في كأس رابطة المحترفين

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي للدور الثاني في كأس الرابطة الإنجليزية بعد تغلبه على بريستون نورث إيند بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى تجمعهما اليوم.



أحرز أهداف مانشستر سيتي سترلينج فى الدقيقة 20 وخيسوس فى الدقيقة 35 وليدسون لاعب بريستون نورث إيند بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 45.



مانشستر سيتي حقق أكبر انتصار في تاريخه في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما وصل إلى شباك واتفورد "8 مرات".



ويحتل مانشستر سيتى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 13 نقطة خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، بفارق خمس نقاط.