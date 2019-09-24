ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي يتغلب على بريستون نورث ايند بسهولة في كأس رابطة المحترفين

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:09 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد رشاد
تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي للدور الثاني في كأس الرابطة الإنجليزية بعد تغلبه على بريستون نورث إيند بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى تجمعهما اليوم.

أحرز أهداف مانشستر سيتي سترلينج فى الدقيقة 20 وخيسوس فى الدقيقة 35 وليدسون لاعب بريستون نورث إيند بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 45.

مانشستر سيتي حقق أكبر انتصار في تاريخه في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما وصل إلى شباك واتفورد "8 مرات".

ويحتل مانشستر سيتى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 13 نقطة خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، بفارق خمس نقاط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كأس رابطة المحترفين.. تعرف على منافس ليفربول في الدور الثالث

مانشستر سيتي في مهمة سهلة أمام بريستون نورث بـ كأس الرابطة الإنجليزية

آرسنال يواجه نوتينجهام فورست في كأس الرابطة الإنجليزية

بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي و بريستون نورث بـ كأس رابطة الأندية.. شاهد

مانشستر سيتي يتقدم بثلاثية على بريستون نورث فى الشوط الأول بكأس الرابطة ..فيديو

ترشيحاتنا

الكلام خلص.. كهرباء في الأهلي يناير المقبل.. اعرف التفاصيل

الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور

بـ جيب قصير.. هنا شيحا تشعل الإنستجرام من مهرجان الجونة

دخل المستشفى.. أحمد موسى يفجر مفاجأة حول مترجم قناة الجزيرة.. فيديو

بـ فستان جذاب.. هنا شيحة تخطف الأنظار على السجادة فى مهرجان الجونة ..شاهد

منى زكي تشعل الجونة بـ إطلالة ساحرة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور