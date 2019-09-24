تفاصيل انطلاق أول قمة للرياضيات الإلكترونية بمصر

تنطلق بالقاهرة قمة الرياضات الإلكترونية في الفترة من 26-28 سبتمبر الجاري تحت رعاية الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.



وتعد قمة الرياضات الإلكترونية هي القمة الأولى من نوعها في مصر حيث تضم اللاعبين المصريين المحترفين في مجال الألعاب الإلكترونية إضافة إلى المبتدئين في الألعاب المختلفة وتقدم القمة هذا العام العديد من الجوائز الماديه القيمة للفرق الفائزة.



من جهته، قال أحمد عبد اللطيف الرئيس المشارك بقمة الرياضات الإلكترونية أن قرار إقامة القمة للعام الثاني على التوالي جاء لما حققتة القمة الأولى من نجاح كبير استطاع أن يجذب من خلالها محترفي الألعاب الإلكترونية في مصر حيث تنافس أكثر من 3 آلاف شاب من خلال فرق عمل عن طريق الانترنت أو المشاركة على الأرض للفوز بجوائز القمه مما مثل لنا تحدي أكبر لزيادة عدد المشاركين هذا العام والتنوع في الالعاب.



وأشار إلى أن الدولة ساعدتنا كثيرا عن طريق الاعتراف والتقدير لأهمية الألعاب الإلكترونية والذهنية والاعبيين الذين يمثلون أسم مصر في جميع المحافل الدولية، مضيفا أن الرياضات الإلكترونية تقام لها قمم ودوريات بالدول الكبرى منها ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وأخيرا بدأت بوطنا العربي بالسعودية والامارات وترصد لها ميزانيات كبرى ولها جمهورها العاشق لهذه الرياضة والتي تأتي في بعض الدول بالمرتبة الثانية بعد كرة القدم.



وأكد أن المرحلة العمرية المستهدفة من 13-35 عام من الجنسين وأن التقدم للمسابقة عن طريق الويب سايت وتشمل الألعاب هذا العام league of legends -Fortnite - clash royale - mortal kombat -tekken-street fighter-rocket league-dota 2 -paladins-pubg.