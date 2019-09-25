أسباب الجوع أثناء الحمل.. وهذه الأكلات خطر على الجنين

أسباب الجوع أثناء الحمل





- تشعر بعض النساء بالجوع اثناء الحمل وذلك نتيجة لارتفاع مستويات هرمون البروجسترون في الجسم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، والتي بسببها تشعر بالغثيان وارتفاع مستويات الجوع.



- عادة تشعر المرأة بعد القييء بألم مفاجئ والاحساس بـ الجوع بسبب إفراغ المعدة من الطعام نتيجة للقيء.

- احيانا اخرى يكون سبب الجوع أثناء الحمل خاصة بعد القيئ هو عدم احتواء الجسم على السعرات الحرارية التي فقدها أثناء القيء.

- من اشهر اسباب الجوع اثناء الحمل هو احتياج الطفل للتغذية حتى ينمو داخل بطن الأم.

- خلال فترة الحمل، يكون لدى النساء مستويات مرتفعة من الدم، والتي تحتاج إلى سعرات حرارية للحفاظ على نفسها وهذا يسبب الجوع الشديد والرغبة الشديدة في الطعام. قد يحدث هذا عادةً ما بين الأسبوعين 7 و 12 من الحمل، حيث يمكنك أن تكره الأطعمة التي أحببتها سابقًا وتطور الرغبة الشديدة في تناول أطعمة أخرى.

- تعاني العديد من النساء من الجوع في وقت متأخر من الليل أثناء الحمل.. هذا يزول عادة في نهاية الثلث الثاني من الحمل وهو أمر طبيعي جدا.

- يكون الجوع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وخلال نهاية الثلث الثانى بسبب إنتاج الحليب ، حيث يستعد الجسم للحمل.



اسباب الجوع الشديد اثناء الحمل:

- يزداد الشعور بالجوع عادة فى النصف الثانى وذلك نتيجة لخسارة جزء كبير من الوزن فى الثلث الاول من الحمل نتيجة للقئ والعثيان.

- ضعف الام بصفة عامة قبل الحمل والولادة وعدم تناول الكمية الكافية من الطعام مما يجعلها تشعر بحاجة اكبر للطعام بعد تكون الجنين داخل رحمها وامتصاصه للكثير من العناصر الغذائية المفيدة من جسمها مما يجعلها تعانى من الجوع الشديد.

- درجة التغيرات الهرمونية حيث تتفاوت نسب التغيرات الهرمونية من جسم امراة لأخرى ففبعض الاحيان تكن شديدة بشكل زائد يتسبب فى الشعور بـ الجوع الشديد.



حقائق مهمة عن الجوع الشديد اثناء الحمل

سوف تأكل المرأة لشخصين ، ولكن الشيء المهم أن تتذكر أنه ليس عليك تناول وجبات كبيرة في كل وقت والجنين أصغر بكثير مما يجب ، ويجب أن يتم تصنيع وجبات صغيرة وفقًا لذلك. يجب أن تأكل حتى ترضى معدتك ، ويمكنك الحصول على حصة الغذاء من الوجبات الصغيرة والوجبات الخفيفة أثناء الحمل. ولكن يجب على الام الا تستلم للرغبة في تناول الطعام والشراب.

يعد الدجاج المقلي أو السمبوسة أو التورتة ليست صحية للام او الجنين .

ترغب النساء الحوامل فى التهام كميات كبيرة من الطعام مما يدفعهن للبحث عن أسباب الجوع أثناء الحمل للاطمئنان على حالتهن الصحية وفى نفس الوقت تساعد معرفة أسباب الجوع أثناء الحمل فى السيطرة على الشهية بشكل صحيح وعدم الإصابة بالوزن الزائد.وتوجد مجموعة متنوعة من اسباب الجوع اثناء الحمل أو أسباب الجوع الشديد اثناء الحمل والتى نعرضها وفقا لما ذكره موقع "parenting.firstcry".في بعض الأحيان تعانى النساء أثناء الحمل من الشعور بالجوع باستمرار وعدم الوصول للإحساس بالشبع نهائيا بل وأحيانا يصاحبها الرغبة فى تناول أغرب انواع الطعام وهذا يرجع إلى عدة أسباب، هى:- تشعر المرأة بـ الجوع الشديد فى الثلث الثانى من الحمل لأن هذا هو الوقت الذي ينتهي فيه غثيان الصباح وعادةً ما تبدأ آلام الجوع وتستمر مع المرأة حتى تعوض ما فقده الجسم فى الشهور الاولى وتتمكن من استعادة وزنها الطبيعي.