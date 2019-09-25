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اقتصاد

أسعار الدولار بـ 14 بنكا في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 25-9-2019

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:06 م
أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم
آية الجارحي
استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-9-2019، عقب موجة من التراجع خلال الفترة الماضية، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم 

وقدم بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لشراء الدولار 16.51 جنيه للشراء وبنك مصر قدم أقل سعر لبيع الدولار مسجلا 16.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع، وفي بنك عودة والبنك المصري الخليجي سجل 16.27 جنيه للشراء و 16.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

ووصل سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي 16.27 جنيه للشراء و 16.37 جنيه للبيع، وفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سجل 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، وسجل في بنك ايران للتنمية 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي الدولي 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع، وفي كريدي اجريكول 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع.


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