ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال ساعات.. مفاجأة بشأن الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:04 م
المرشح الرئاسي التونسي
المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي
دعاء أبوهشيمة
كشف حاتم المليكي، المتحدث باسم المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، أنه من المنتظر أن يتم الإفراج عن القروي خلال ساعات.

وفي حديثه مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، قال المليكي إن الجلسة الخاصة بالنظر في طلب الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي تبدأ بعد قليل؛ مشيرا إلى أن هناك احتمالية للإفراج عنه وهو أمر طبيعي لإنقاذ المسار الديمقراطي في تونس، الذي طالبت به كل المؤسسات والمنظمات في البلاد".

وأضاف: "يبقى أننا في الحزب لدينا الاستعداد لكل الاحتمالات"، مشددا على أن الحزب طالب الجميع بتحمل المسؤولية في إنقاذ العملية الانتخابية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.

ويبدأ القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، النظر في طلب الإفراج، الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن رجل الإعلام نبيل القروي، المرشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وبحسب المليكي فإن هناك احتمالية كبيرة للإفراج عن القروي، اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية، وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، في تدوينة: "نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل التونسيات والتونسيين الذين دعموني وساندوني لترشحي في الدورة الأولى لرئاسة الجمهورية من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني وائتلافات وقائمات مستقلة وشخصيات وطنية ومثقفين ومبدعين".

وأضاف: "إيمانا مني بمبدأ المساواة بين المترشحين للدورة الثانية، أطالب بإطلاق سراح نبيل القروي بصورة فورية وذلك في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين باعتبار أن انتخابات لا تضمن هذين المبدأين هي انتخابات معيبة ومطعون في مصداقيتها كما أنها تمثل انتهاكا واضحا لمقتضيات الدستور".

جدير بالذكر أن القروي يخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع منافسه قيس سعيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نبيل القروي يطلق حملته الانتخابية.. حلم الوصول إلى قصر قرطاج يبدأ من السجن

محكمة تونسية ترفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

انتخابات تونس.. المرشح المحتجز نبيل القروي يصل جولة الإعادة

انتخابات تونس .. ماذا سيحدث حال خروج نبيل القروى من السباق الرئاسي

نبيل القروي.. محطات في حياة مرشح سجين اقترب من رئاسة تونس

زوجة مرشح رئاسي بتونس تطالب بالإفراج عنه

ترشيحاتنا

جهاز جديد.. سبب غياب أحمد فتحي عن مواجهة سموحة

بفستان أزرق مكشوف الأكتاف.. دانا حمدان تشعل إنستجرام

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

رد ناري من مرتضى منصور على شكوى الأهلي ضده في اتحاد الكرة

توقف عن تناوله فورا.. علامات في اللبن تؤكد عدم صلاحيته للاستخدام

الإرهابي هاني صبري يدعي أنه فقير ويصرف من جيبه على معارضة النظام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة.. لدغة حشرة تتسبب في بتر ساقي مسنة بريطانية.. قضت 8 أشهر بالمستشفى

ببلوزة زرقاء.. أسما شريف منير بإطلالة بسيطة

بفستان أزرق مكشوف الأكتاف.. دانا حمدان تشعل إنستجرام