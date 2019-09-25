خلال ساعات.. مفاجأة بشأن الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

كشف حاتم المليكي، المتحدث باسم المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، أنه من المنتظر أن يتم الإفراج عن القروي خلال ساعات.





وفي حديثه مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، قال المليكي إن الجلسة الخاصة بالنظر في طلب الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي تبدأ بعد قليل؛ مشيرا إلى أن هناك احتمالية للإفراج عنه وهو أمر طبيعي لإنقاذ المسار الديمقراطي في تونس، الذي طالبت به كل المؤسسات والمنظمات في البلاد".





وأضاف: "يبقى أننا في الحزب لدينا الاستعداد لكل الاحتمالات"، مشددا على أن الحزب طالب الجميع بتحمل المسؤولية في إنقاذ العملية الانتخابية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.





ويبدأ القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، النظر في طلب الإفراج، الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن رجل الإعلام نبيل القروي، المرشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.





وبحسب المليكي فإن هناك احتمالية كبيرة للإفراج عن القروي، اليوم.





وفي وقت سابق، أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية، وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، في تدوينة: "نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل التونسيات والتونسيين الذين دعموني وساندوني لترشحي في الدورة الأولى لرئاسة الجمهورية من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني وائتلافات وقائمات مستقلة وشخصيات وطنية ومثقفين ومبدعين".





وأضاف: "إيمانا مني بمبدأ المساواة بين المترشحين للدورة الثانية، أطالب بإطلاق سراح نبيل القروي بصورة فورية وذلك في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين باعتبار أن انتخابات لا تضمن هذين المبدأين هي انتخابات معيبة ومطعون في مصداقيتها كما أنها تمثل انتهاكا واضحا لمقتضيات الدستور".



