مكاتب التموين تبدأ تلقي طلبات ضم الزوجة..الشروط والمستندات

بدأت المكاتب التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قبول طلبات ضم الزوجة غير المستفيدة تموينيا على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.



ووجه الوزير، تعليماته إلى مسئولي مكاتب التموين بمحافظة الجيزة، بأنه أصدر قرارا بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة زوجها، حتى تتمكن من صرف السلع التموينية.



ويستعرض صدى البلد طريقة ضم الزوجة لبطاقة تموين الأسرة والمستندات المطلوبة.



أولا: إحضار: قسيمة الزواج أصل وصورة.. الرقم القومي للزوج والزوجة أصل وصورة.. البطاقة التموينية أصل وصورة وإيصال خدمات (كهرباء - غاز) لإثبات العنوان.



ثانيا: التوجه إلى مكتب التموين التابعة له البطاقة التموينية وملء استمارة أداء خدمة تموينية لضم الزوجة إلى بطاقة تموين الأسرة.



ثالثا: الحصول على إيصال أداء الخدمة التموينية والمتابعة مع المكتب خلال 15 يوم عمل.



وكان قد قرّر وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.



ووجه الوزير، تعليماته إلى مسئولي مكاتب التموين بمحافظة الجيزة، بأنه أصدر قرارا بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة زوجها، حتى تتمكن من صرف السلع التموينية المدعمة والخبز، ضمن المقررات المخصصة للبطاقة.



إلى نص القرار: