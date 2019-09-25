دنانير وسرج خيل.. ضبط 11 قطعة أثرية قبل تهريبها من مصر.. صور

نجحت الوحدة الأثرية بميناء الغردقة البحري بالتعاون مع وحدة مباحث الميناء اليوم الاربعاء في ضبط ١١ قطعة أثرية قبل خروجها بطريقة غير شرعية خارج البلاد مع أحد الركاب.



وقال حمدى همام رئيس الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أنه تم العثور علي هذه القطع داخل أمتعة احد المسافرين و الذي اشتبهت فيه وحدة مباحث مينا الغردقة التي قامت بتفتيش أمتعته بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.



و أضاف همام انه داخل أمتعة المسافر تم العثور على عدد من القطع التي اشتبه في أثريتها، حيث تم علي الفور تشكيل لجنة أثرية برئاسة السيد حجازي علي عباس المشرف على الوحدات الأثرية بالغردقه والبحر الأحمر، والتي بدورها أقرت أثرية ١١ قطعة، تضم دنانير تحمل اسم الملك الكامل، و ترجع إلى العصر العباسي والأيوبي، بالاضافة الى اجزاء من سرج خيل يرجع لعصر أسرة محمد علي باشا.



و قد تمت مصادرة تلك القطع لصالح وزارة الآثار طبقًا للقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وابلاغ النيابة العامة بالواقعة للتحقيق.