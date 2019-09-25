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تعليق نجيب ساويرس على صور قصور رئاسية وفيلات شخصيات عربية منسوبة لـ أوراسكوم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:47 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
هاني حسين
أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن غباء جماعة الإخوان الإرهابية مسلط عليهم، وقاموا بتزوير صفحة على الفيسبوك تحمل اسم شركة أوراسكوم ونشرت منشورات مزيفة.

وأضاف نجيب ساويرس في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" لماذا تمتلك شركة أوراسكوم صفحة على الفيسبوك وهي تمتلك موقع كبير خاص بها"، مضيفا:" انتماؤنا لمصر".

وتابع نجيب ساويرس:" مصر محط اهتمام العالم الان باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الناشئة".

ويذكر أن شركة أوراسكوم أصدرت بيانا رسميا، نفت فيه علاقتها بصفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حملت اسم الشركة وعرضت منشورات مزيفة حول قصور رئاسية وفيلات لشخصيات عربية.

ونفت الشركة المحتوى الذي نشرته الصفحة المزيفة ويتعلق بفيلات وقصور رئاسية، مؤكدًا أن الشركة لا تعلم شيئا عن هذا المحتوى المزيف، كما أن لغته لا ترقى أبدًا لحجم وقيمة الشركة، كما أن الشركة تفصح عن مشروعاتها من قبل الموقع الرسمي لها فقط.

واختتمت الشركة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك الصفحة المزيفة والقائمين عليها، حفاظا على الشركة وعلاقتها بالمستثمرين.

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