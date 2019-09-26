ضد الحرق والكسر.. آيفون 11 ينجح في اختبارات المتانة.. فيديو

قالت شركة آبل، إن هاتف (آيفون 11) iPhone 11 الجديد يحتوي على أكثر أنواع الزجاج متانة، ولا يمكن كسره بسهولة، وفيما يتعلق بذلك، عرضت قناة JerryRigEverything اختبار متانة للهاتف الذكي عبر يوتيوب للتأكد من هذا الأمر.





وخلال الفيديو، بدأ جيري اختبار الشاشة الخارجية من خلال تعريضها لـ 8 درجات من الخدوش باستخدام آلة معدنية حادة، وتحملت الشاشة حتى المستوى الـ6 من الخدش لكنها لم تتحمل الخدوش الأعلى درجة.





كما عرض جيري جوانب الهاتف والخلفية لبعض لنفس الآلة الحادة إلى جانب عملة معدنية، ولسوء الحظ، أثر ذلك على الهاتف وأصابه بالخدوش في كل مكان، كما نزعت تلك الآلة طبقة اللون الموجودة على جانبي الهاتف الذكي، ولكن لم تتأثر أي من أجزاء الهاتف الأساسية بكل ذلك.





وبعد ذلك، أمسك جيري بولاعة وعرض شاشة الهاتف لمدة دقيقة للنار لكن لم يؤثر ذلك على الشاشة نهائيًا، وأخيرًا، أظهر الفيديو مدى تماسك الهاتف الذكي عندما حاول جيري ثنيه ولكن الهاتف كان متينًا للغاية.



