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فن

نجلاء بدر بفستان مثير بمهرجان الجونة.. ومتابعون: غلبتي رانيا يوسف ..فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:33 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
مصطفى كرم
نشرت الفنانة نجلاء بدر فيديو جديدا عبر موقع انستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وحلت نجلاء بدر بالفيديو بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء مرتدية فستانا طويلا باللون الفضى اللامع، واتسم التصميم بفتحة من الجانب كشفت عن ساقها وبحزام أسود حول منطقة الخصر.

وحرصت علي مداعبة المصورين بخفة دمها وحركاتها العفوية أثناء وقفتها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام، ومنها "اية الجمال ده" و "اناقة وخفة دم" و "حلو الفستان المقلوع ده" و "دا انتي غلبتي رانيا يوسف".

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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