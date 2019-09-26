دينا الشربيني تصل مهرجان الجونة لحضور حفل عمرو دياب.. الليلة

وصلت النجمة دينا الشربينى إلى مدينة الجونة لحضور حفل الهضبة عمرو دياب، المنتظر أن يقام مساء اليوم، على هامش مهرجان الجونة السينمائي من قبل أحد الرعاة.



دينا الشربيني بدأت تصوير دورها فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أمام الممثل كريم عبد العزيز.



وحال انشغال دينا الشربيني بتصوير الفيلم، دون حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة.



ويعتبر فيلم "بني آدم" هو اخر أعمال دينا الشربيني السينمائية، كما نافست في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي تصدر اغلب استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة.

