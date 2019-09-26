زي الفل.. محمد التاجي يوضح حقيقة مرض الزعيم عادل إمام.. فيديو

قال الفنان محمد التاجى، إنه متابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعى وناشط عليها، لافتًا إلى أنه يكتب المقالات الخاصة به ولديه أصدقاء كثر عن طريق مواقع التواصل ولكنه لم يرهم أبدًا.





وأضاف الفنان محمد التاجى، خلال حواره مع الإعلامى احمد مجدى، المذاع ببرنامج " صباح البلد" على فضائية " صدى البلد"، مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت هامة جدًا بالنسبة لى لأني أصبحت أجلس كثيرًا بالمنزل، خاصة فى آخر سنة ونصف.





وتابع محمد التاجى، أشارك خلال الفترة الحالية فى مسلسل " فلانتينو" للفنان عادل إمام، والذى بدأ تصويره مرة أخرى منذ 20 يوما، ومن المقرر أن يعرض فى شهر رمضان 2020.



