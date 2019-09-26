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توك شو

زي الفل.. محمد التاجي يوضح حقيقة مرض الزعيم عادل إمام.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:31 م
عادل إمام
عادل إمام
آيات أحمد
قال الفنان محمد التاجى، إنه متابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعى وناشط عليها، لافتًا إلى أنه يكتب المقالات الخاصة به ولديه أصدقاء كثر عن طريق مواقع التواصل ولكنه لم يرهم أبدًا.

وأضاف الفنان محمد التاجى، خلال حواره مع الإعلامى احمد مجدى، المذاع ببرنامج " صباح البلد" على فضائية " صدى البلد"، مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت هامة جدًا بالنسبة لى لأني أصبحت أجلس كثيرًا بالمنزل، خاصة فى آخر سنة ونصف.

وتابع محمد التاجى، أشارك خلال الفترة الحالية فى مسلسل " فلانتينو" للفنان عادل إمام، والذى بدأ تصويره مرة أخرى منذ 20 يوما، ومن المقرر أن يعرض فى شهر رمضان 2020.

وأردف محمد التاجى، أن صحة الفنان عادل إمام جيدة جدًا، مؤكدًا أن المسلسل توقف لمشكلات إنتاجية ليس لها علاقة بصحة الفنان عادل إمام.

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