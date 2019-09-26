"تعليم الجيزة" توجه بإنشاء حجرات تعليمية وفصول تساهم في حل أزمة الكثافات

قام اليوم خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مع انتهاء الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد ، بعدة جولات ميدانية متميزة سعى من خلالها للقضاء على مشكلة الكثافات الطلابية المرتفعة بالمدارس.



بدأ جولته صباح اليوم بمدرسة (السادات التجريبية) بإدارة العمرانية بحضور مدير عام الإدارة حيث تفقد حجرات النشاط والفناء المدرسي والفصول والمكتبه ومن خلال الزيارة ووجد العديد من الفراغات التي يمكن الاستفادة منها من خلال انشاء حجرات تعليميه وفصول تساهم في حل ازمة الكثافات المرتفعة.



وتوجه لمدرسة ( أحمد زويل) بالعمرانية وتابع انتظام سير العملية التعليمية بها داخل الفصول والحجرات التعليمية وأكد على الاهتمام بالنظافة والتهوية .



وانتقل لمدرسة (ابو الهول الابتدائية) باداره الهرم بحضور محمود الفولي وكيل المديريه والمندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ومدير عام الإدارة ويذكر أن هذه المدرسة تم رفع كفاءتها من خلال المشاركه المجتمعيه والتي ساهمت كثيرا في تجديد المدرسة والفصول ودورات المياه والفناء المدرسي والديسكات وتم عمل صيانة شامله داخل المدرسة مما يساهم في تحسين الخدمة التعليمية المقدمة لابنائنا الطلاب وسيساهم في زياده الاقبال عليها وحل مشكلة الكثافات.



واختتم مدير المديرية جولاته في مدرسة (هضبه الاهرام ) التي تم دخولها ضمن المدارس الجديده وتم تشغيلها مع بداية العام الدراسي الحالي.



ومن خلال جولة داخل المدرسة استطاع توفير العديد من الفراغات التي سيتم افتتاح فصول بها لاستيعاب العدد الكبير المقبل عليها وهذا سيساعد بشكل فعال في خدمة العمليه التعليمية والقضاء على مشكله الكثافة الطلابية المرتفعة.