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أخبار العالم

كان قائدا ملهما ومحبا لفرنسا.. رئيس الوزراء الكندي ينعى جاك شيراك

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:08 م
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
شيماء مصطفى
نعى رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي رحل اليوم، عن عالمنا، عن عمر يناهز 87 عاما.

وقال جاستن ترودو في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "كان الرئيس جاك شيراك قائدا ملهما ومحبا لبلاده، وعقد العزم على بناء عالم أكثر عدلًا وسلاما".

وأضاف أن الكنديين يشاركون الفرنسيين الحداد عليه ويقدمون تعازيهم الخالصة لعائلة شيراك وأحبائه.

وتوفى الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 87 عامًا.

وانتخب شيراك رئيسًا لفرنسا في 1995، ثم انتُخب لولاية ثانية في 2002، وانتهت رئاسته في 2007.

وكان شيراك قبل انتخابه رئيسًا لفرنسا يشغل منصب عمدة العاصمة باريس.

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