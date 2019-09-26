تفاصيل مشادة أحمد فتحي ورمضان صبحي في الأهلي

نشبت مشادة كلامية بين الثنائي أحمد فتحي ورمضان صبحي،لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثناء مران الفريق الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.



وانفعل رمضان صبحي، على فتحى بعد إلتحام قوي من الثنائي أثناء التقسيمة الجماعية، وتدخل السويسري رينيه فايلر المدير الفني، واستكمل المران بشكل عادي.



وكان النادي الأهلي، حقق فوزا ثمينا على سموحة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري، ليحصد الفريق الأحمر أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني، المقرر لها السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام على ستاد برج العرب بحضور 5 آلاف مشجع.

