انتظام اللجان في امتحانات المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية بدمياط

​تفقد ياســر عمـاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، سير امتحانات المستوى الرفيع لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس اللغات في المحافظة.

و زار لجنتي اللغات الرسمية واللغات الرسمية الجديدة التابعتين لإدارة دمياط التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة ملائمة للطلاب.

​وحرص "وكيل الوزارة" خلال جولته على مناقشة الطلاب داخل اللجان حول مستوى الامتحان ووضوح ورقة الأسئلة، للتأكد من عدم وجود أي عقبات تواجههم، موجهًا رؤساء اللجان بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة وتوفير الهدوء والراحة النفسية للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات بانتظام.

الشهاده الاعداديه بدمياط

​وأوضح "عماره" أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس اللغات على مستوى المحافظة بلغ 1953 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أنهم أدوا امتحان مادة اللغة الإنجليزية للمستوى الرفيع خلال الفترة الأولى، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية في الفترة الثانية، وذلك داخل 12 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

​وفي سياق متصل، أكد "وكيل الوزارة" أنه تابع منذ الصباح الباكر إجراءات خروج أوراق الأسئلة من المطبعة السرية وحتى وصولها الآمن إلى اللجان، لافتًا إلى أن غرف العمليات المركزية بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية لم ترصد أو تتلقى أي شكاوى أو مشكلات تتعلق بامتحانات اليوم.