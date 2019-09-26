بعد تجاوز الفيل الأزرق الـ 100 مليون.. تعرف على أكثر 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات

تجاوزت إيرادات فيلم الفيل الأزرق 2 حاجز الـ 100 مليون جنيه، ليكون بذلك أكثر فيلم مصرى تحقيقًا للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية، وفى السطور التالية نرصد الأعمال السينمائية التى تحتل أول 10 مراكز فى القائمة لأكثر الأعمال السينمائية تحقيقًا للإيرادات:



1- الفيل الأزرق 2 محققا ً 100,247,524 جنيه مصري.



2- ولاد رزق 2 محققًا 94,585,549 جنيه مصري.



3- كازابلانكا محققًا 79,156,808 جنيه مصري.



4- الممر محققًا 74,420,740 جنيه مصري.



5- البدلة محققًا 67,085,009 جنيه مصري .



6- نادي الرجال السري محققًا 59,719,314 .



7- حرب كرموز محققًا 57,634,545 جنيه مصرى.



8- الخلية محققًا 56,004,004 جنيه مصرى.



9- هروب اضطراري محققًا 55,551,644 جنيه مصري.



10- لف ودوران محققًا 43,277,037 جنيه مصري.