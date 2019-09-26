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فن

من داخل سيارتها.. شاهد.. ياسمين صبرى بإطلالة تبرز أنوثتها

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:09 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
محمد بدران
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة رياضية داخل سيارتها من خلال ارتدائها تيشيرت باللون الرمادى الرياضى، وكاب ونظارة شمسية، وعلقت قائلة "اذا لم تحاول أبدا لن تعرف أبدا"

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصرى.
من داخل سيارتها.. شاهد.. ياسمين صبرى بإطلالة تبرز أنوثتها

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