النجومية وحدها لا تكفي .. مصير الخطيب وجعفر يطارد محمد بركات فى المنتخب



تجربة الصقر أحمد حسن كمدرب فى أول ظهور له من المنتخبات الوطنية عندما تولى مهمة منصب مدير المنتخب الأول تحت قيادة شوقى غريب ودبت خلالها الخلافات بينه وبين المدير الفنى للفراعنة الكبار بسبب بعض الأمور الإدارية.



وقدم أحمد حسن استقالته لاتحاد الكرة عقب فشل المنتخب في التأهل لأمم أفريقيا بغينيا الاستوائية 2015 تحت قيادة شوقى غريب المدير الفني حينها للفراعنة الكبار.



هاني رمزي



تم تعيين هاني رمزى مدربا مساعدا مع التشيكي ميروسلاف سكوب، في عام 2008 منتخب الشباب، بعد إعلانه الاعتزال عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.



وواجه رمزي فشلا فى أولى تجاربه بعدما ظهر شباب الفراعنة بمستوى أداء متواضع في كأس العالم للشباب التي استضافتها مصر عام 2009، ليعلن سكوب بعدها أن أحد أسباب فشله مع منتخب الشباب كان هاني رمزي.



وفى عام 2019 تقلد هاني رمزى منصب المدرب المساعد فى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير آجيري إلا أن المنتخب تلقى صدمة قوية أطاحت بالجهاز الفنى بأكمله بعد الخروج المبكر من دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت فى مصر مؤخرا بالهزيمة من نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف.



عقدت اليوم الخميس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري وضم الجهاز المعاون للفراعنة الكبار كلا من، محمد بركات مديرا للمنتخب، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وأحمد أيوب وطارق مصطفى مدربين، وسيد معوض مدربا مساعدا.محمد بركات فى أول منصب رسمي بعد إعتزاله كرة القدم لا يمتلك أية خبرات إدارية في أي ناد وواجه الزئبقي سيلا من الانتقادات بعد اختياره مدير لمنتخب الفراعنة الكبار.بركات فى أول تجربة فى منظومة التدريب يخشى أن يواجه مصير الثنائي محمود الخطيب وفاروق جعفر نجما الأهلي والزمالك السابقين إبان تولي كل منهما قيادة منتخب مصر الوطنى وفشلت التجربة التى إعتمدت على نجومية بيبو ونجم القلعة البيضاء فى ذلك الوقت.صدى البلد يسلط الضوء على نجوم واجهوا فشلا فى أولى تجارب تدريبية لهم مع المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها..فى عام 1996 داعب الطموح أحلام الجماهير المصرية عندما تم إسناد مهمة الإدارة الفنية لمنتخب مصر الأول لفاروق جعفر وتعيين محمود الخطيب مديرا للكرة استنادا إلى نجومية الثنائى فى مسيرة الكرة المصرية.أصدر حينها مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الراحل سمير زاهر عام 1996 عقب إقالة الهولندي رود كرول قرار بتولى "الخطيب" منصب مدير جهاز المنتخب الوطني مع فاروق جعفر المدير الفني للفراعنة الكبار فى أول تجربة تدريبية للثنائى فى مسيرتهما عقب الإعتزال.قبل أن يكتشف بيبو دخول مجلس الإدارة للجبلاية في مفاوضات مع الراحل محمود الجوهري لقيادة المنتخب بعد 6 أشهر كما دخل في خلافات مع فاروق جعفر بسبب نجومية الثنائي في هذا التوقيت ليتقدم نجم الأهلي السابق باستقالته من منصبه لاتحاد الكرة، قبل أن يعيد كل المبالغ المالية التي حصل عليها خلال فترة تواجده في المنتخب والبالغ قيمتها 87 ألف جنيه الى خزينة الجبلاية.