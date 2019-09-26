بعد إقصائه العربي الكويتي.. الاتحاد السكندري يصعد لـ دور الـ 16 من البطولة العربية

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على ضيفه العربي الكويتي فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم بملعب برج العرب في دور الـ 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال " البطولة العربية ".



خالد قمر افتتح التسجيل أولا في الدقيقة 17 بعد مرتدة مع رزاق سيسيه وفي الدقيقة 80 وجه رزاق سيسيه الضربة القاضية في وجه العربي الكويتي بعدما سجل هدفا رائعا ثانيا للاتحاد في مرمى العربي.



ونجح الاتحاد في الفوز ذهابًا على العربي في معقله بالكويت بهدف دون رد بهدف من توقيع المهاجم المخضرم خالد قمر .



ونجح الاتحاد السكندري للعام الثاني على التوالي في الوصول لدور الـ 16 من البطولة العربية.



