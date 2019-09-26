ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نفس الملابس.. شاهد.. أول ظهور لـ عمرو دياب في الجونة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:33 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت المذيعة " انجي علي" على صفحتها الشخصية بـ موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "الانستجرام" فيديو لعمرو دياب من حفلته بالجونة.

وظهر عمرو دياب بـ لوك جديد مرتديا تي شيرت أبيض وبنطلون اسود ، وحذاء رياضي انيق، وإن كانت ملابسه لم تختلف عن آخر حفل له "بنفس لون الملابس".

ومن المقرر نزول الألبوم قريبا جدا ويتضمن ألبوم الهضبة العديد من الأغاني التي تم الإعلان عنها وطرح بعضها، منها: "يوم تلات"، وأغنية الهيد "أنا غير"، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الأغاني المتبقية خلال الفترة القادمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يطرح أغنية تحيرك عبر تطبيق أنغامي

كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: قولي لبابا فين الألبوم؟

فين الألبوم يا هضبة.. عمرو دياب يجتاح تويتر بعد طرح أغنيته الجديدة

لوك جديد.. عمرو دياب يشعل إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

مين أحلى؟.. أيتن عامر و إيمان العاصى بفساتين متشابهة جريئة

استبعاد صالح جمعة ومعلول .. مفاجآت قوية فى قائمة الأهلى لمواجهة كانو سبورت

احذر يا أهلي.. تاريخ كارثي لحكم مباراة الإياب أمام كانو سبورت

حسام البدرى يحسم موقف عمرو وردة مع منتخب مصر

تخلص من الكرش فى يوم واحد.. 10 طرق للحصول على جسم مثالى

بيان عاجل من النائب العام حول التحريض على المظاهرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الجونة.. دينا الشربيني تطل بالأبيض مع بوسي شلبي

إنجي المقدم بإطلالة جريئة في حفل عمرو دياب.. شاهد

من أجل موبايل ومبلغ بسيط.. امرأة حامل تفقد طفلها بعد هجوم لص عليها