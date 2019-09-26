نفس الملابس.. شاهد.. أول ظهور لـ عمرو دياب في الجونة

نشرت المذيعة " انجي علي" على صفحتها الشخصية بـ موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "الانستجرام" فيديو لعمرو دياب من حفلته بالجونة.وظهر عمرو دياب بـ لوك جديد مرتديا تي شيرت أبيض وبنطلون اسود ، وحذاء رياضي انيق، وإن كانت ملابسه لم تختلف عن آخر حفل له "بنفس لون الملابس".ومن المقرر نزول الألبوم قريبا جدا ويتضمن ألبوم الهضبة العديد من الأغاني التي تم الإعلان عنها وطرح بعضها، منها: "يوم تلات"، وأغنية الهيد "أنا غير"، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الأغاني المتبقية خلال الفترة القادمة.