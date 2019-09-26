بيان عاجل من النائب العام حول التحريض على المظاهرات





وندبت النيابة العامة الخبراء المختصين بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي و شبكات المعلومات لحصر الصفحات والحسابات المشار إليها علي مواقع التواصل الاجتماعي ، لتحديد مستخدميها والقائمين على إدارتها ، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

وبالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة ألقي القبض على عناصر أجنبية بمحيط أماكن التظاهرات بمحافظة القاهرة ، منهم فلسطيني اعترف بانضمامه لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني ، وآخر هولندي ضبط بحوزته طائرة مسيرة لاسلكية تطير على مسافات مرتفعة مزودة بآلة تصوير عالية الدقة لها القدرة علي تنبع أهداف ثابتة ومتحركة وتصويرها.

وأوضح بيان النائب العام أن النيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها لكشف حقيقة تواجد المذكورين بالبلاد و إن النيابة العامة مازالت تستكمل إجراءات التحقيق وصولا للحقيقة وتحقيق الدفاع المتهمين ولذلك يعكف المحققون على مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة والاطلاع على ما يرد من تقارير فنية حتي يتسني التصرف في المتهمين ليفرج عن وضعوا أنفسهم بمواضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم ولينال كل مرتكب الجريمة جزاءه العادل .

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين الراغبين في ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بالتظاهر اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الجهات المعنية وتحديد عدد المشاركين في التظاهرات وأسبابها والالتزام بحدودها الزمنية والمكانية حتي لا يسبب التظاهر قطعة للطرق العامة أو تعطيلا للمواصلات العامة أو غلق للمحال التجارية أو ترويع للمواطنين، فباحترام القوانين تقوم الحضارات وبغيره تهدم المؤسسات وتضيع الحقوق .





ولما كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن ضلوع بعض الجماعات المنظمة في وضع مخطط يستهدف إشاعة الفوضى في ربوع البلاد من خلال الدعوة إلى استمرار التظاهرات للجنوح بها إلى مسار غير سلمي ينطوي علي أعمال عنف وتخريب ، وفي هذا المقام تحذر النيابة العامة من الانخراط في مخططات يستغل فيها المواطنون للإضرار بوطنهم ، و تثق في وعيهم كي لا تستخدمهم تلك الجماعات سلاحا ضد الوطن .

واعترف بعض المتهمين باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في التظاهرات الي خداعهم من قبل صفحات أنشئت علي مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعوا المواطنين للتظاهر وأكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات ، بينما ارجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد ، وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقاءهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة التحريض المواطنين علي التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية ، و أخري موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات .واستمعت النيابة العامة، لدفاع المتهمين المنکرین ، حيث بنی جانب كبير منهم دفاعه على تواجده بأماكن التظاهرات لمعرفة الحقيقة بعدما تضاربت أنباء وسائل الإعلام المختلفة و تباينت بشأن وجود تلك التظاهرات و كثافة المشاركين فيها ، بينما قرر آخرون بانتشار شائعات تفيد تجمع جماهير النادي الأهلي بعدة مناطق للاحتفال بفوزه ، فتوجهوا إلى تلك المناطق وفوجئوا بتظاهرات تردد هتافات عدائية وضبطوا على أثر تفريقها ، بينما قرر بعضهم بتواجدهم عرضة بأماكن التظاهرات .وعلى صعيد آخر قرر متهمون بحدوث أعمال عنف من قبل المتظاهرين تمثلت في إلقاء الحجارة و الزجاج ، و إطلاق الألعاب النارية على قوات الشرطة قوبلت بأقصى درجات ضبط النفس.وتصفحت النيابة العامة حسابات متهمين على مواقع التواصل الاجتماعي وثبت من ذلك انتشار شائعات كاذبة على صفحات وهمية تسبت إلى بعض مؤسسات الدولة توحي بالدعوة للتظاهر بالشوارع والميادين ، وتبين من فحص حسابات آخري نشر متهمين دعوات تحريضية للتظاهر متضمنة مواقع تجمعهم لحث غيرهم للانضمام إليهم .