محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السلام في شرم الشيخ ويتواصل مع المواطنين

أدى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، صلاة الجمعة بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء محمد حبيب، مدير أمن جنوب سيناء، والعقيد مصطفى عصام الدين، المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ السيد يوسف غيط، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء.

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «النظافة من الإيمان»، مؤكدةً أهمية النظافة والحفاظ على البيئة والمرافق العامة، باعتبارهما سلوكًا حضاريًا وقيمة دينية وإنسانية، وضرورة ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري في المجتمع.

وعقب أداء الصلاة، حرص محافظ جنوب سيناء على مصافحة المواطنين وتبادل التحية معهم، في مشهد يعكس حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المحافظة، والاستماع إليهم والتعرف إلى آرائهم واحتياجاتهم.