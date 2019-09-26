التأمين الصحي: أكثر من 500 ألف مواطن سجلوا فى المنظومة

قالت الدكتورة رضوي إمام، مدير وحدة التوعية والإعلام بهيئة التأمين الصحي الشامل ببور سعيد، إن المسئولين عن منظومة التأمين الصحي فى بور سعيد تواصلوا مع المواطنين من شهر 3، لشرح مفهوم المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.



وأضافت رضوى إمام خلال حوارها ببرنامج، «يحدث فى مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن المواطنون بدأ يعلمون المفهوم الصحيح للتأمين الصحي.



وأوضحت أن هناك أكثر من 500 ألف مواطن سجلوا فى منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن أي مواطن يحمل بطاقة مكتوب فيها أنه من بور سعيد أو لديه جواب من المؤسسة التي يعمل فيها فى المحافظة يحصل على الخدمة الصحية من خلال تسجيل استمارة بالرقم القومى.



وأشارت إلى أن المواطن يتم فتح له ملف وبعد ذلك يتوجه لطبيب الأسرة، وبعد ذلك يتم توجيه المواطن للمستشفى التى يحتاجها المواطن حالة الإصابة بأي مرض.

