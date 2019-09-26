جامعة الإسكندرية تحتفل بتخريج دفعة جديدة لكلية الهندسة

شهد محافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي مساء اليوم /الخميس/ احتفال كلية الهندسة بتخريج الدفعة رقم 73 للكلية دفعة 2019.



وأعرب محافظ الإسكندرية - خلال الاحتفال الذي حضره رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، والدكتور سعيد علام عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس - عن فخره بوجوده في هذه الاحتفالية بكلية الهندسة، مؤكدا اعتزازه وفخره بالانتماء إليها، مضيفا أن جامعة الإسكندرية تعد أعرق الجامعات في العالم، مشيرا إلى أنها لا تقدم تعليم فحسب، بل أنها تعد بيت الخبرة الذي نلجأ إليه دائما في الحصول على استشارات لاسيما أنها تضم نخبة من أقدر وأفضل اساتذة العالم.



فيما أعرب رئيس جامعة الإسكندرية عن سعادته بتخريج جيل جديد، واصفا إياهم بـ"جيل الحاضر الزاهر"، مضيفا أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بانضمام الخريجين لأسرة المهندسين المصريين، معربا عن أمله في أن تسمو - لدى الطلاب الخريجين - المبادئ على المراكز وتعلو قيم الأخلاق في كافة تعاملاتهم بعد التخرج.



كما أعرب عن سعادته بضخ دماء جديدة لسوق العمل المصري مزودة بكافة الوسائل العلمية الحديثة لترجمة ما تمت دراسته من أفضل البرامج الدراسية التي تقدمها الكلية للطلاب وتطبيقها في سوق العمل.



وأضاف أن الكلية سباقة في خدمة المجتمع السكندري من خلال تعايشها مع كافة المشكلات التي يواجهها المجتمع السكندري، من خلال تعاون الجامعة مع كافة الجهات والمؤسسات لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع السكندري والعمل على حلها، فضلا عن الانفتاح على كل الجامعات العالمية.