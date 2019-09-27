بلال الدوي: مسئول الشرق الأوسط بـ هيومن رايتس الممولة من قطر ينتمي للإخوان.. فيديو

قال الكاتب بلال الدوي مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب أن المدعو عمرو مجدي هو المسئول عن ملف الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش " الممولة من قطر من أجل بث التقارير الكاذبة وكل تقاريرها صادرة عن الإخوان .



وأضاف الدوي فى حواره لبرنامج "الحياة اليوم" أن عمرو مجدى منذ شهرين كان له تقرير ضد الجيش المصري مشيرا إلى أن هذا الشخص قد اعترف من قبل بأنه عضو فى جماعة الإخوان الارهابية.



وتابع أن جميع التقارير ضد مصر يصدرها الإخواني عمرو مجدى قائلا:" يا عمرو انت تتحدث عن حقوق الإنسان فى مصر فى الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الخارجية المصرية أمس بيان ضد الكاذب أردوغان الذي يحبس المواطنين ظلما ولا تصدر عنه منظمتك بيان نهائيا عن تركيا ؟!"



واستكمل أن هناك دراسة عن المعهد المصري للدراسات الموجود فى اسطنبول بتركيا ورئيسه عمرو دراج الذي يعتبر اخطر العناصر الارهابية فى تركيا مشيرا إلى أن الدراسة تؤكد بأن تنظيم بيت المقدس الإرهابي عناصره إخوانية ".