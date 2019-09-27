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ديني

عليم اللسان .. أمين الفتوى يحذر من أحدث أنواع المنافقين.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:11 ص
علم اللسان .. خالد
علم اللسان .. خالد عمران: احذروا منه فهو أحدث أنواع المنافق
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك نوع من المنافقين يلقب بعليم اللسان، وهو الذي يتحدث بالكلام المزين ويظهر وكأنه حريص على غيره أو من يتحدث معه أو عنه.

وأضاف عمران، في لقائه على فضائية "أزهري"، أن كلام هذا المنافق، عليم اللسان، يرجع بالضرر على غيره ويعود على غير ما فيه مصلحة الناس والعباد، والنبي قال فيه "ويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير".

وأشار إلى ان العبد المسلم كالغيث أينما وقع نفع، وأينما حل عمر أرضه، مناشدا الجميع أن يتأسوا بسيرة الحبيب المصطفى إعمار الأرض ونفعة غيرهم والسير على مصالح الناس.

وأوضح أن التحدث في الأمور بغير علم يظهر عنها الشائعات وهي من أخطر الأمور التي تواجه المجتمعات، مستشهدا بقوله تعالى "سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ".

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