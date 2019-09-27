بملابس جريئة .. ملكة جمال مصر تخطف الأنظار في الجونة

شاركت إلهام وجدي ملكة جمال مصر لعام 2009، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بصور جديدة لها فى الجونة.



خطفت ملكة جمال مصر الأنظار بإطلالتها الجريئة، حيث ارتدت بلوزة بيضاء مكشوفة كشفت عن جزء من بطنها، ونسقت معها بنطلون أبيض أيضا، فيما أنتعلت حذاء بيج ذا كعب عالى وحقيبة بنى.



أما من الناحية الجمالية فاعتمدت إلهام وجدي على بعض الإكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة كاملة، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة، وبدت بشعرها المنسدلا على كتفيها.