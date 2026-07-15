للعام الرابع.. تجديد شهادة ISO 45001:2018 بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى

أعلن المهندس عادل حسن زكي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، تجديد شهادة المواصفة الدولية ISO 45001:2018 الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، للعام الرابع على التوالي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر.

وأوضح رئيس الشركة أن تجديد الاعتماد جاء بعد اجتياز أعمال المراجعة والتقييم التي أجرتها شركة UNICERT، بما يؤكد توافق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة مع متطلبات المواصفة الدولية، وكفاءة تطبيقه داخل بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز مستويات السلامة والحفاظ على صحة العاملين.

وأضاف أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين، من خلال التطوير المستمر لمنظومة السلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز إجراءات الوقاية وإدارة المخاطر، بما يحقق أعلى مستويات الحماية للعاملين ويدعم استدامة الأداء المؤسسي.

وأكد أن الحفاظ على هذا الاعتماد الدولي للعام الرابع على التوالي يُعد ثمرةً لجهود العاملين بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، والتزامهم بتطبيق متطلبات المواصفة الدولية، مشيرًا إلى أن الشركة ستواصل دعم منظومة الجودة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات.