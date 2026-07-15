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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انجازات جديدة لزراعة المنوفية .. اعتماد مؤسسي و7 برامج مستقبلية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

التقى الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بأعضاء مجلس كلية الزراعة، بحضور الدكتور أحمد الخولى عميد الكلية، وذلك في لقاء تناول استعراض ما حققته الكلية من إنجازات أكاديمية وبحثية، وخططها المستقبلية في تطوير البرامج الدراسية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تكريم فريق الجودة بالكلية تقديرًا لجهوده المتميزة.

وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى أسرة كلية الزراعة بمناسبة النجاحات المتتالية التي حققتها، مؤكدًا أن الكلية تعد واحدة من أعرق كليات الجامعة، وتمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي وخدمة القطاع الزراعي، لما تمتلكه من كوادر علمية متميزة وإمكانات بحثية ومعامل ووحدات إنتاجية تسهم في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأشاد الدكتور أحمد القاصد بحصول الكلية على الاعتماد لسبعة برامج أكاديمية، بالإضافة إلى حصولها على الاعتماد المؤسسي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الالتزام الكامل بمعايير الجودة والتميز الأكاديمي، ويعزز من تنافسية خريجي الكلية محليًا ودوليًا، مشيراً إلى أن الكلية تواصل جهودها للحصول على اعتماد ثلاثة برامج جديدة، بما يؤكد استمرار مسيرة التطوير والتحسين المستمر.

وأكد رئيس الجامعة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير البرامج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والتوسع في التخصصات البينية، وفتح مجالات ومشروعات جديدة، وتعظيم الاستفادة من الوحدات الإنتاجية، واستثمار الإمكانات البحثية والبشرية التي تمتلكها الكلية، مع ربط البرامج التعليمية باحتياجات المجتمع والقطاعين الزراعي والصناعي.

وأكد رئيس الجامعة أن تطوير الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعظيم موارد الكلية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، مؤكدا على أهمية تحديث هذه الوحدات والتوسع في أنشطتها لتصبح بيئة تطبيقية للتدريب العملي للطلاب، ومنصة لدعم البحث العلمي والابتكار، إلى جانب إنتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المجتمع. 

كما أكد على ضرورة ربط الوحدات الإنتاجية بالمشروعات البحثية والمبادرات الوطنية، بما يسهم في تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتسويق، ويعزز دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمبادرة وزارة التعليم العالي "من الكلية إلى المصنع"، والتي تستهدف تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للطلاب والخريجين، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن انضمام مصر إلى برنامج Horizon Europe يمثل فرصة كبيرة أمام الباحثين بالجامعة للحصول على شراكات وتمويلات دولية، داعيًا أعضاء هيئة التدريس والباحثين بكلية الزراعة إلى التوسع في إعداد المشروعات البحثية التنافسية، خاصة أن جامعة المنوفية تستهدف زيادة عدد المشروعات الدولية التي تنفذها، خاصة في المجالات المرتبطة بالطاقة والمياه والاستدامة، باعتبارها من أولويات الدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأكد القاصد أن الجامعة تدعم جميع الكليات في تحقيق مستهدفاتها البحثية والأكاديمية، مؤكدا على أهمية العمل بروح الفريق، وتعزيز التعاون بين التخصصات المختلفة، والاستمرار في تطوير الأداء بما يرسخ مكانة جامعة المنوفية بين الجامعات المصرية والإقليمية والدولية.

هذا وأعرب الدكتور أحمد الخولي، عميد كلية الزراعة، عن بالغ ترحيبه بالدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، خلال زيارته للكلية ولقائه بأعضاء مجلس الكلية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس حرص رئيس الجامعة على التواصل المباشر مع الكليات ودعم مسيرة التطوير والتميز بها. 

وأشاد بالدعم المستمر الذي يقدمه رئيس الجامعة لكلية الزراعة، والذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات، وفي مقدمتها الحصول على الاعتماد المؤسسي واعتماد سبعة برامج أكاديمية، إلى جانب مواصلة العمل لاعتماد ثلاثة برامج جديدة، بما يعزز مكانة الكلية وريادتها الأكاديمية والبحثية، مؤكدا أن الكلية مستمرة في تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها العلمية والبحثية ووحداتها الإنتاجية، بما يخدم المجتمع ويواكب توجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، قام رئيس الجامعة بتكريم فريق الجودة بكلية الزراعة، تقديرًا لجهوده المخلصة التي أثمرت عن تحقيق الاعتماد المؤسسي واعتماد البرامج الأكاديمية، مشيدًا بروح العمل الجماعي والإصرار على تحقيق التميز، ومؤكدًا أن هذا النجاح يمثل نموذجًا متميزاً يعكس ثقافة الجودة التي تتبناها الجامعة في جميع قطاعاتها.

المنوفية محافظة المنوفية رئيس جامعة المنوفية جامعة المنوفية كلية زراعة

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