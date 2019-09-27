بـ بنطلون أبيض وتى شيرت بالترتر.. ليلى علوى تستعرض جمالها برفقة إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور لها برفقة الفنانة ليلى علوى وباسم سمرة و تامر حبيب فى الجونة.



خطفت الفنانة ليلى علوى الأنظار بإطلالتها العصرية الشبابية، حيث ارتدت بنطلون أبيض جينز و نسقت معه تى شيرت أسود صيفى مزين بالترتر.



وانتعلت ليلى علوى حذاء مسطح باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها ببعض الأكسسوارات البسيطة، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.