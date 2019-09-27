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الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة .. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:05 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية أن الأحوال الجوية مستقرة منذ بداية فصل الخريف مؤكدا أن التقلبات الجوية هي أحد أهم سمات فصل الخريف وحتى الن لم تحدث.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى بالتليفزيون المصري أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية على الرغم من ارتفاعها خلال اليومين القادمين وزيادتها درجة على محافظة القاهرة.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية أنه اعتبارا من اليوم ستنخفض درجات الحرارة بمعدل درجة حيث ستسجل درجات الحرارة 33 درجة ولكن الشبورة المائة هي الظاهرة الموجودة خلال هذه الأيام ويقل معها مستوى الرؤية على الطرق خاصة الطرق السريعة القريبة من محافظات الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية إلى أن حركة الملاحة البحرية معتدلة سواء على البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف و 2 متر وسيكون هناك نشاط محدود للرياح بخليج السويس.
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