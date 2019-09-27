قبل انتهاء المدة.. الجيزة تتلقى 1000 طلب تصالح في مخالفات البناء

واصل محافظة الجيزة تلقى طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تلقت 1000 طلب حتى الان من المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، مؤكدًا على الارتفاع التدريجى فى معدل استقبال طلبات المواطنين وذلك قبل انتهاء المدة المحددة قانونا والتى تنتهى بداية شهر يناير القادم .



وأوضح محافظ الجيزة، انه تم نشر الإعلانات واللوحات واللافتات الإرشادية لتوعية المواطنين بأماكن التقديم والأوراق اللازمة لذلك ودعوتهم لتقنين أوضاعهم مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم .



ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء التي تمت على أن تقوم اللجان المشكلة في البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن حيث وجه خلالها راشد اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة بإزالة 9 حالات تعد على اراضي املاك الدولة بنطاق مدينة الجيزة لم يتقدم اصحابها لتقنين اوضاعهم .



وكلف محافظ الجيزة على إزالة اى تعديات على الاراضي املاك الدولة التى لم يتم تقنين اوضاع واضعى اليد عليها ومواجهة اى مخالفات بناء جديدة بمنتهى الحزم واجراء الازالات الفورية لها.

