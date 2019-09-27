تأجيل لقاء إف سي مصر وأسوان بالدوري المصري

تقرر تأجيل مباراة إف سي مصر مع أسوان ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية بدلا من اليوم، وذلك لدواعي أمنية.



وكان من المفترض أن تقام المباراة بين اف سي مصر وأسوان اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف.



جدير بالذكر أن الفريقين صعدا حديثا من مسابقة دوري القسم الثاني ويمثل فريق اف سي مصر مجموعة القاهرة بينما يمثل فريق أسوان مجموعة الصعيد .

