مرتضى منصور يكشف عن رئيس الزمالك فى 2039 .. فيديو





كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالى عن هوية رئيس النادي الذى سيجلس مكانه بعد 20 عاما من الآن .



واستقبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الطفل بلال صاحب السنوات الخمس بمكتبه أمس بحضور المستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس النادي واللواء علاء مقلد عضو المجلس ووليد صلاح عبداللطيف مهاجم الفريق الأبيض وهدافه السابق .



وأصر الطفل بلال على زيارة مكتب مرتضى منصور رئيس الزمالك بمفرده لمصافحته وعندما سأله عن أمنيته عندما يكبر فرد الطفل بتلقائية أريد أن أصبح رئيسا للنادي حتى أحرز بطولات مثلك وأنا أحبك لأنك زمالكاوى مثلى.



وداعب مرتضى منصور الطفل بلال فى لفتة إنسانية بإجلاسه مكانه على كرسي رئيس النادي، قائلا إنه سيصبح بإذن الله رئيسا للنادى بعد 20 عاما من الآن أى عام 2039 قبل أن يداعبه مرة أخرى بقوله : اهو الواد بلال بقى رئيس الزمالك لمدة دقيقة واحدة.



ويحرص مرتضى منصور على التقاء جميع الأعضاء من مختلف الأعمار لتلبية طلباتهم ورغباتهم الخاصة بأى أمور تتعلق بالنادي فى أجواء ديمقراطية وأسرية للغاية الأمر الذى جعل الأطفال الصغار من أعضاء الجمعية العمومية يهرلون لمكتبه لالتقاط الصور التذكارية .



