سباق جري لسكان شبرا الخيمة لتنشيط الرياضة.. صور

نظمت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية "سباق الجري" الثالث للمستفيدين من برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" الذى ينفذ كل يوم جمعة من كل أسبوع بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بالوزارة وذلك لجميع السكن المحيطة بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة.



وأكد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية أن الماراثون يأتى برعاية وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وتحت إشراف وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة ومحمد عزازى مدير إدارة الرياضة.



وتابع الصبروط أن تلك الأنشطة تساهم فى تنمية قدرات الشباب من أهالى المدن بالمحافظة إلى جانب العمل على بث ضرورة ممارسة الرياضة بشكل مستمر والتأكيد على أن مراكز الشباب هى البيت الثانى للمواطنين.

