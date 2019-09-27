تحرش بـ مراتى .. ميكانيكي يقطع جسد عامل قمامة ويلقى جثته على الدائري في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل مثيرة في واقعة العثور على جثة لأربعيني بها جروح قطعية أعلى الطريق الدائري بمدينة الوراق.



تبلغ لقسم الوراق أمن الجيزة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة شخص مجهول فى العقد الرابع وبها جروح طعنية وقطعية متفرقة أعلى الطريق الدائرى.



وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حيث توصلت جهود فريق البحث برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة إلى تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه يدعى س. س. ر 40 سنة عامل جامع قمامة وأصل بلدته بالمنيا.



كما تمكنت فرق المباحث بقيادة المقدم هانى مندور رئيس مباحث الوراق من تحديد مرتكب الواقعة وتبين انه يدعو م. م. ج. ع 45 سنة ميكانيكى.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه.



وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليه لسابقة قيام المجنى عليه بالتحرش جنسيًا بزوجته - ربة منزل - فتربص به ولدى مشاهدته تعدى عليه بمطواة محدثًا إصابته التى أودت بحياته وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بمقلب قمامة.