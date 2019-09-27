Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تحرش بـ مراتى .. ميكانيكي يقطع جسد عامل قمامة ويلقى جثته على الدائري في الجيزة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 04:58 م
جثة
جثة
Advertisements
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل مثيرة في واقعة العثور على جثة لأربعيني بها جروح قطعية أعلى الطريق الدائري بمدينة الوراق.

تبلغ لقسم الوراق أمن الجيزة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة شخص مجهول فى العقد الرابع وبها جروح طعنية وقطعية متفرقة أعلى الطريق الدائرى.

وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حيث توصلت جهود فريق البحث برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة إلى تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه يدعى س. س. ر 40 سنة عامل جامع قمامة وأصل بلدته بالمنيا.

كما تمكنت فرق المباحث بقيادة المقدم هانى مندور رئيس مباحث الوراق من تحديد مرتكب الواقعة وتبين انه يدعو م. م. ج. ع 45 سنة ميكانيكى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليه لسابقة قيام المجنى عليه بالتحرش جنسيًا بزوجته - ربة منزل - فتربص به ولدى مشاهدته تعدى عليه بمطواة محدثًا إصابته التى أودت بحياته وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بمقلب قمامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مظاهرات في الشيخ زويد بسيناء لتأييد الرئيس .. ومطالبات بالقبض على مسعد أبو فجر.. صور

بفستان أصفر أنيق.. مي عمر تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية.. صور

شاهد.. رسائل طمأنة من الرئيس السيسي للمصريين عقب عودته إلى أرض الوطن

شاهد .. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة لنيويورك

مفاجأة.. أحمد موسى يتلقى اتصالا من شقيق أمير قطر.. فيديو

كمية حب مشفتهوش في حياتي .. هنا الزاهد توجه رسالة لجمهورها بعد عودتها لمصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الكلاسيك والكاجوال.. إنجي وجدان تتحدى وزنها بإطلالات أنيقة في الجونة

قبل حفل الختام.. شاهد إطلالات النجمات اليوم في الجونة.. لقاء الخميسي و مي عمر الأبرز

سباق جري لسكان شبرا الخيمة لتنشيط الرياضة.. صور