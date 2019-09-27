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رياضة

المركز الأولمبي يستضيف مباراة منتخب السعودية للشباب أمام عمان..صور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:03 م
جانب من لقاء المنتخبين
جانب من لقاء المنتخبين
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حسن العمدة
يستضيف المركز الإوليمبي بالمعادي، المباراة الودية التى تجمع بين منتخب السعودية للشباب امام منتخب عمان، اليوم الجمعة، علي ملعب المركز.

كان منتخب مصر للشباب مواليد 2001 تعادل مع المنتخب السعودى بدون أهداف في اللقاء الودى الذي جمع الفريقين بملعب نادي الشمس بمصر الجديدة.

على الجانب الاخر يستعد منتخب الشباب للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها موريتانيا عام 2021.

ويخوض منتخب الشباب مباراته الودية الثانية أمام نظيره العمانى يوم الأحد المقبل، في ختام معسكره التدريبى المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة.

وتضم قائمة منتخب الشباب 24 لاعبا هم: حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربى بدر (الأهلي) وإيهاب العابدى وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعى (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هانى (المنصورة) وعبد الرحمن عشرى وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) ومحمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).
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