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توك شو

بذكاء شديد .. أحمد موسى يبدع ويوضح فبركة الجزيرة لصالح الإخوان

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:31 م
فبركة القنوات الإرهابية
فبركة القنوات الإرهابية
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قسم التوك شو
كشف الإعلامي أحمد موسى أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية والإعلام الداعم لهم، المستمر في نشر الشائعات والفيديوهات المفبركة لنشر الفوضى في البلاد.

وفضح أحمد موسى خلال «تغطية خاصة» على قناة «صدى البلد» أساليب القنوات الإخوانية الدنيئة وعلى رأسها «الجزيرة»، مؤكدا أن «الجزيرة» الكاذبة فبركت فيديوهات عن مظاهرات للجماعة الإهاربية.

وقال أحمد موسى، إن «الجزيرة» عرضت مقطع فيديو للمظاهرات في الوراق، ويتضح أن نفس الأشخاص في فيديو آخر بثته في نفس الوقت من قنا، مما يؤكدة فبركة وأكاذيب «الجزيرة».

وأوضح أن هناك مواطنا ظهر في قنا يرتدي «تي شيرت» لونه أصفر هو نفسه الذي ظهر في الوراق، قائلا «يعني الـ تي شيرت بيطير فضائيا أسرع من الصوت، ما يدل على ان الجزيرة عايشة على الفبركة مستمرة فى نشر الأكاذيب».

ووجه أحمد موسى رسالة شديدة اللهجة لقناة الجزيرة القطرية والإعلام الإخواني، «يعني أنتو مش عارفين تجيبوا ناس، مصر كشرت عن أنيابها ولأول مرة تحاسب تركيا في الامم المتحدة وبعدها قطر.
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