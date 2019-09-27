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رياضة

الدوري السعودي .. اتحاد جدة يهزم الشباب 2-1 ..فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:06 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حقق اتحاد جدة فوزا ثمينا على الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، فى الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح اتحاد جدة التهديف فى الدقيقة 21 عن طريق فيكيو بعد عرضية متقنة من زميله من تسديدة قوية.

وأضاف رومارينهو الهدف الثاني لاتحاد جدة في الدقيقة 74، بعد تمريرة رائعة من زميله فيسددها بقوة فتسكن الشباك.

وجاء هدف الشباب الوحيد فى الدقيقة 80 عن طريق عبدالله الحمدان بعد تلقيه أسيست ولا أروع من زميله لينفرد بسرعته نحو المرمى ويسددها باتقان فتسكن الشباك .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد اتحاد جدة إلى 6 نقاط فى المركز الثامن ، بينما جاء فريق الشباب فى المركز التاسع برصيد 6 نقاط .
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