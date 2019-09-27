ميار الغيطي بفستان أنيق في ختام الجونة

تألقت الفنانة الشابة ميار الغيطي في إطلالة بسيطة وأنيقة على السجادة الحمراء منذ قليل خلال فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي.



وظهرت ميار الغيطي على السجادة الحمراء بفستان رمادي اللون cup مكشوف الصدر والكتف وبفتحة ساق، مع حذاء بكعب عال وتسريحة شعر بسيطة.



وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.