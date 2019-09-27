على رأسهم نجوم الفريق.. رئيس الأهلي يقطع الطريق على مخطط الإطاحة بالكبار

طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي إدارة الكرة بالنادي بحسم ملف التجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن في ظل إعلان المدير الفني السويسري رينيه فايلر لجهوده،حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي حيث انه جدد عامين فقط.



وجاء قرار محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ليقضي تماما علي طموحات أحد اعضاء جهاز الكرة الذي كان طموحه الواضح والصريح التخلص من اللاعبين الكبار وعلي رأسهم شريف إكرامي حارس المرمي ومعه حسام عاشور لاعب الوسط بجانب وليد سليمان وأحمد فتحي.



ورفض فايلر مجرد فكرة مناقشة رحيل أحد من الرباعي حاليًا وقال إنه سوف يقيم الأمور قبل نهاية الموسم الجاري ولكن بشكل مبدئي فانه يجب تجديد تعاقد احمد فتحي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.