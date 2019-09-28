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فن

أخبار الفن.. غادة عادل تشير لزواج عمرو دياب ودينا الشربيني.. إطلالة زوجة الفيشاوي المثيرة.. قصة العندليب بطولة مينا مسعود

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:40 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

بعد إعلان خطبتهما.. محمد فراج وبسنت شوقي في ختام الجونة السينمائي

وصل الفنان محمد فراج، بصحبة خطيبته الفنانة الشابة بسنت شوقي، إلى السجادة الحمراء لحضور الحفل الختامي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك في أول ظهور لهما بعد أيام من إعلان خطبتهما.


بطولة مينا مسعود.. مصير فيلم عالمي عن حياة العندليب

أكد محمد شبانة ابن شقيق العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، في بيان صحفي، بالنيابة عن أسرة «عبدالحليم» بترحيب العائلة بقيام الفنان مينا مسعود بعمل فيلم عالمي عن العندليب، لافتا إلى أنه شيء يسعدهم ويشرفهم.


ستموت فى العشرين يحصد جائزة الجونة السينمائي الأولى

حصد الفيلم السودانى ستموت فى العشرين على جائزة أفضل فيلم روائى طويل بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، بعد حصوله على جائزة أسد المستقبل بمهرجان فينيسيا الأخير، وعرضه فى مؤخرا بمهرجان تورونتو السينمائى.


غادة عادل تشير إلى زواج عمرو دياب ودينا الشربيني بهذه الطريقة.. فيديو

نشرت المذيعة إنجي علي، مقطع فيديو قصيرا، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيه على السجادة الحمراء، مع الفنانتين غادة عادل ودينا الشربيني، ضمن فعاليات الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت مساء الجمعة 27 سبتمبر.


هند صبري أفضل ممثلة في الجونة عن نورا تحلم

حصدت النجمة هند صبري جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة عن دورها في الفيلم التونسي نورا تحلم.


بعد شائعات الطلاق.. إطلالة مثيرة لـ زوجة احمد الفيشاوي

نشرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة للجدل، إذ ظهرت بكتف عارية وشعر متدلٍ على كتفيها وصدرها.
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