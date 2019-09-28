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رياضة

يوفنتوس في مهمة سهلة أمام سبال بالدوري الإيطالي.. اليوم

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:33 ص
فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس
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محمد السعيد
يستضيف فريق يوفنتوس نظيره سبال، اليوم، السبت، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا، بينما يطمح سبال في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر بـ 15 نقطة، بينما يتواجد سبال في المركز الـ 16 بـ 3 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإيطالي، سامبدوريا مع إنتر ميلان في تمام السادسة مساء، وساسولو مع أتلانتا في التاسعة إلا ربع مساء.
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