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رياضة

بايرن ميونخ في نزهة أمام بادربورن في الدوري الألماني

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:53 ص
فريق بايرن ميونيخ
فريق بايرن ميونيخ
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محمد السعيد
يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره بادربورن، اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الألمانى.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتضيق الخناق على لايبزيج متصدر ترتيب البونسليجا، بينما يطمح بادربورن في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري.

ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني لرصيد 11 نقطة خلف ليبزيج المتصدر بـ 13 نقطة، بينما يتواجد بادربورن في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الألماني، بروسيا دوتموند مع فيردر بريمن، وماينز مع فولفسبورج، واجسبورج مع باير ليفركوزن، وهوفنهايم مع بروسيا مونشنجلادباخ، ولايبزيج مع شالكة.
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