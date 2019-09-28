بطبقات رملية كريستالية.. الوادي الملون بطابا ونويبع متحف خيالي صنعته الطبيعة منذ آلاف السنين

الوادى الملون عبارة عن طبقات رملية لامعة بألوان متنوعة تشبه اللوحات الفنية

نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء: السياح تجذبهم رحلات السفاري وخاصة فى محمية طابا

خبير سياحى: الطبية الملونة بسيناء كانت منذ سنوات تدر دخلا يفوق دخل سياحة الأهرامات

وطالب محمد علام، مرشد سياحى بجنوب سيناء، الإعلام بالاهتمام بإظهار جمال الطبيعة بسيناء، خاصة المحميات الطبيعية التى يعشقها السياح.





وأكد أنه يجب تصوير أفلام تسجيلية بجميع اللغات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل التسويق السياحى للسفارى والمحميات الطبيعية.

وقال إيهاب فريد، الخبير فى السياحة البيئية والسفارى بدهب، إن الله منح سيناء أجمل كانوينات ملونة فى العالم كانت منذ سنوات تدر دخلا يفوق دخل سياحة الأهرامات بلغ أكثر من 40 مليون دولار فى العام الواحد للبدو وشركات السفارى.





يعتبر الوادي الملون المار بين طابا ونويبع نهر من الجمال ومتحف للطبيعة الخلابة التى رسمت أجمل لوحات الطبيعية من الصخور والجبال الملونة، فذلك الوادي الملون صنعته الطبيعة منذ آلاف السنين، وهى عبارة عن طبقات رملية لامعة بألوان متنوعة تشبه اللوحات الفنية الرائعة على الحوائط الضيقة المنحدرة كأنك تسير فى مجرى نهر جاف، بالإضافة إلى أن هناك طبقات كريستالية رائعة الجمال.وقال هشام محي، نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، إن جميع السياح تجذبهم رحلات السفاري، خاصة فى محمية طابا، حيث جمال الطبيعة من كانوينات ملونة وجبال تظهر جمال طبيعة سيناء، مشيرا إلى أن منطقة خليج العقبة، خاصة فى محمية طابا وأبو جالوم، توجد بها مناظر فريدة لا توجد فى أى مكان آخر فى العالم.وقال المهندس سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع، إن محمية طابا تحتوى على العديد من الكانيونات الأخاديد الملونة، منها الملون والأبيض والأحمر، مشيرا إلى أن الكانيون هو عبارة عن شق عميق فى باطن الأرض أو ممر ضيق بين جبلين يضيق تدريجيًا كلما توغلنا فيه حتى يصل فى بعض المناطق إلى أقل من المتر.وأوضح أن الكانيونات تكونت نتيجة عوامل التعرية السريعة وأهما السيول، وأضاف أن الكانيونات تتميز بالجوانب ذات الشكل الرأسي الحاد والعميق والصلب، وترجع صلابة الصخور الرسوبية على جدران الكانيونات إلى وجود المواد اللاحمة بين حبيبات هذه الصخور أثناء عمليات الترسيب.وأضاف أن ظهور الألوان المختلفة على جوانب الكانيونات يرجع إلى اختلاف طبقات الأرض الرسوبية والتى تكونت على فترات زمنية متباعدة، ومعظم الكانيونات الموجودة فى محمية طابا تقع بين صخور الحجر الرملي النوبى، والتى تعتبر واحدة من أشهر المناظر الطبيعية التى تستحق المشاهدة فى سيناء وفى مصر كلها، والتى تذكرنا بنفس التكوينات الموجودة فى منطقة البتراء بالأردن، ويوجد فى محمية طابا العديد من الكانيونات أهمها "الكانيون الملون والكانيون الأبيض والكانيون المسكر وكانيون الوجه الصغير وكانيون سلامة".وأضاف أن الكانوينات الملونة تتكون بفعل الأكسدة، مشيرا إلى أن كل لون يوضح عمرا جيولوجيا، فالأكثر قتامة هو الأقدم سنا وأحدثها اللون الأصفر.وأوضح أن أشهر الكانوينات" الكللر كانيون" بعين حضرة بنويبع وكان ملتقى الحجاج، مشيرا إلى أن هذا الكانيون غير مستغل حاليا، مشيرا إلى أن هناك كانيونات ملونة مثل "الجيبى وأبو فرشة والروهيبة ومليحس" بجوار وادى غزال، بالإضافة إلى كانيون الحميدات بوادي حبرة، والتي تكونت مثل المشربة بطرق نحت طبيعية ولا توجد فى أى مكان فى العالم.