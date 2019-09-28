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حوادث

استعرضوا القوة وأتلفوا ممتلكات.. السجن سنة مع الشغل لـ 4 متهمين في حرق نقطة شرطة المنيب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:31 م
محكمة جنايات شمال
محكمة جنايات شمال القاهرة
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أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن سنة مع الشغل لـ 4 متهمين فى إعادة محاكمتهم بحرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد سلامة.

وضمت الأسماء محمد عبد العزيز ومعاذ عبد العزيز وحذيفة شاكر وعبد الرحمن الشحات.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها؛ استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
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إعادة محاكمة متهمين في قضية حرق نقطة شرطة المنيب اليوم

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