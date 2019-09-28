Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون يسعى لمواصلة الانتصارات أمام سموحة بالدوري المصري

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:33 م
فريق المقاولون العرب
فريق المقاولون العرب
Advertisements
عبدالله هشام
يحل فريق سموحة ضيفا ثقيلا على منافسه المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على ملعب المقاولون ضمن منافسات الاسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.

ويسعى سموحة بقيادة حسام حسن لاجتياز الهزيمة التي تعرض لها أمام الأهلي في الجولة الأولى بنتيجة هدف دون رد والعودة لطريق الانتصارات.

على جانب آخر يسعى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون لمواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط بعد الفوز على فريق طلائع الجيش في الجولة الأولى من المسابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بايرن ميونخ يواجه لايبزيج لاستعادة صدارة الدوري الألماني

طلائع الجيش يستضيف المقاولون العرب في افتتاحية الدوري

بث مباشر .. مشاهدة مباراة طلائع الجيش والمقاولون في افتتاحية الدوري المصري

ترشيحاتنا

ترامب يكشف ليهود أمريكا موقفه من توجيه ضربة عسكرية لإيران

بعد ظهور أحمد السقا ومها الصغير في مهرجان الجونة.. هل كان طلاقهما شائعة أم عادا بعد انفصال ؟

الأرصاد تكشف عن طقس الأيام الـ 3 المقبلة ..فيديو

إحالة 7 متهمين للمفتي في قضية خلية ميكروباص حلوان

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 28 -9- 2019.. فيديو

وزير الدفاع: شعب مصر العظيم وقيادته الوطنية يصنع اليوم مرحلة جديدة من تاريخه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. سارة نخلة تتألق فى ختام مهرجان الجونة السينمائي

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات الكابلز في ختام مهرجان الجونة

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة