المقاولون يسعى لمواصلة الانتصارات أمام سموحة بالدوري المصري

يحل فريق سموحة ضيفا ثقيلا على منافسه المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على ملعب المقاولون ضمن منافسات الاسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.



ويسعى سموحة بقيادة حسام حسن لاجتياز الهزيمة التي تعرض لها أمام الأهلي في الجولة الأولى بنتيجة هدف دون رد والعودة لطريق الانتصارات.



على جانب آخر يسعى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون لمواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط بعد الفوز على فريق طلائع الجيش في الجولة الأولى من المسابقة.